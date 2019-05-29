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İsrail, Gazze'deki balıkçıların avlanma mesafesini 10 mile düşürdü

1 saat önce

İsrail ordusu Gazze'deki balıkçıların avlanma mesafesini 15 deniz mili seviyesinden 10 mile düşürme kararı aldığını açıkladı.

İsrail, Gazze'deki balıkçıların avlanma mesafesini 10 mile düşürdü, System.String[]
İsrail ordusu Gazze'deki balıkçıların avlanma mesafesini 15 deniz mili seviyesinden 10 mile düşürme kararı aldığını açıkladı.

İsrail, işgal altındaki Gazze Şeridi'nde izin verilen balıkçılık mesafesini 15 deniz mili seviyesinden 10 mile düşürme kararı verdi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze tarafından İsrail'e yanıcı madde taşıdığı iddia edilen balonlar gönderilmesi nedeniyle balıkçılık mesafesinin düşürüldüğü ifade edildi. Gazze'deki Filistinli Balıkçılar Sendikası ise İsrail'in balıkçılık mesafesini 6 deniz miline kadar düşürdüğünü belirtti.

Zor şartlar altında balıkçılık yapmaya çalışan Filistinliler, İsrail deniz kuvvetleri tarafından sürekli tacize uğrayarak, gözaltına alınıyor ve teknelerine el konuluyor. - GAZZE
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:59 Kaynak: İHA
Balıkçılık, İsrail, Gazze, 3. Sayfa
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