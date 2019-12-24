İsrail, Gazze'deki balıkçıların avlanma mesafesini yeniden 15 mile çıkardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İsrail, Gazze'deki balıkçıların avlanma mesafesini yeniden 15 mile çıkardı - Son Dakika

İsrail, Gazze'deki balıkçıların avlanma mesafesini yeniden 15 mile çıkardı

6 saat önce

İsrail yönetimi, abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki balıkçılar için avlanma mesafesini yeniden 15 mile çıkarma kararı aldı.

İsrail, Gazze'deki balıkçıların avlanma mesafesini yeniden 15 mile çıkardı, System.String[]

İsrail yönetimi, abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki balıkçılar için avlanma mesafesini yeniden 15 mile çıkarma kararı aldı.

Yerel kaynaklar, İsrail tarafından Gazzeli balıkçıların avlanma mesafesinin 10 milden 15 mile çıkarıldığını belirtti.

İsrail ordusu, Gazze'den İsrail tarafına atılan bir roketi gerekçe göstererek 19 Aralık'ta Gazzeli balıkçıların avlanma mesafesini 15 milden 10 mile düşürmüştü.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.?

Tel Aviv yönetimi, Filistinli direniş gruplarıyla yaşanan gerilimleri gerekçe göstererek Gazze Şeridi'ndeki balıkçıların avlanma mesafesini sık sık düşürüyor.

Filistinli Balıkçılar Sendikası verilerine göre, Gazze'de yaklaşık 4 bin kişi balıkçılık yapıyor ve bu yolla 50 bin kişinin geçimini sağlıyor.

İsrail, Aralık, Gazze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tanıtımına 5 gün kala yerli otomobille ilgili yeni detaylar ortaya çıktı: Otonom sürüş olacak
Gasp ettikleri tekel bayiinin sahibini 3 yerinden bıçaklayıp kaçtılar Yerli otomobilde yeni ayrıntı! Silüeti ortaya çıktı İsrail: Türkiye ile Libya'nın anlaşmasına karşıyız, ancak savaş gemileri gönderecek değiliz

Son Dakika Haberleri
06:22 Okul sıralarında "kimyasal" tehlikesi - Son Dakika
06:11 Okul sıralarında "kimyasal" tehlikesi - Son Dakika
06:02 OKUL SIRALARINDA "KİMYASAL" TEHLİKESİ - Son Dakika
05:54 TBMM'de kabul edilen 4 kanun Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika
05:49 İzine gelen uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
23:52 Tacizle suçlanan kişi serbest kalınca, mahalleli sokağa döküldü - Son Dakika
23:02 Trabzon'da 22 ayrı noktada yangın çıktı! Valilik'ten son dakika açıklaması geldi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 06:42:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İsrail, Gazze'deki balıkçıların avlanma mesafesini yeniden 15 mile çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]