İsrail, Gazze'deki balıkçıların avlanma mesafesini yeniden 12 mile çıkardı - Son Dakika

İsrail, Gazze'deki balıkçıların avlanma mesafesini yeniden 12 mile çıkardı

İsrail yönetimi, abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki balıkçılar için avlanma mesafesini yeniden 12 mile çıkarma kararı aldı.

İsrail yönetimi, abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki balıkçılar için avlanma mesafesini yeniden 12 mile çıkarma kararı aldı. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazzeli balıkçıların avlanma mesafesinin 9 milden 12 mile çıkarıldığı belirtildi. Açıklamada ayrıca ek tıbbi ekipman, balıkçıların avlanma gereçleri ve tekstil ham maddelerinin İsrail'den Gazze'ye ihracına izin verildiği ifade edildi. Gazze'den ise tarım ve tekstil ürünlerinin ihracına müsaade edileceği aktarıldı. Kararın Gazze'de "güvenlik durumunun sakin olması" nedeniyle alındığı kaydedildi. Tel Aviv yönetimi, 10 Mayıs'ta başlayan ve 11 gün süren saldırıları sırasında bazı ürünlerin İsrail'den Gazze'ye ihracını yasaklamış, balıkçılara da avlanma yasağı getirmişti. Birleşmiş Milletler ve Mısır'ın ara buluculuğunda 21 Mayıs'ta İsrail ile Gazze'deki Filistinli gruplar arasında ateşkese varılmıştı. Ateşkesin ardından İsrail yönetimi adım adım Gazze'deki balıkçıların avlanma mesafesini artırmaya başlamıştı.

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