İsrail, Gazze'deki elektrik santrali için kullanılacak yakıt girişini engelledi - Son Dakika

İsrail'in, abluka altında bulunan Gazze Şeridi'ndeki elektrik santralinde kullanılacak yakıtın Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan girişine izin vermediği belirtildi.

Gazze'deki Ekonomi Bakanlığına bağlı Ticaret ve Sınır Kapıları Genel Müdürü Rami Ebu Riş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İşgal güçleri, Gazze'deki elektrik santrali için yakıt taşıyan 25 tankerin bölgeye girişini engelledi." dedi.

Yakıt girişinin engellenmesine ilişkin herhangi bir gerekçe sunulmadığına dikkati çeken Ebu Riş, engellemenin süresine ilişkin de tarih verilmediğini söyledi.

Tel Aviv yönetimi, 10 Mayıs'ta Gazze'ye başlattığı saldırılar nedeniyle Katar'ın finanse ettiği yakıtın bölgeye girişini yasaklamış; 49 gün aradan sonra 28 Haziran'da yeniden yakıt girişine müsaade etmişti.

İsrail, 2006'dan bu yana Gazze Şeridi'ni kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

Gazze'de İsrail ablukasının başladığı 2006'dan bu yana enerji temininde büyük sıkıntılar yaşanıyor. Bölge, 600 megavat elektriğe ihtiyaç duyuyor ancak bunun yalnızca 210 megavatı temin edilebiliyor.

Bölgede günlük elektrik kesintileri 18 ila 20 saati buluyor.