İsrail, Gazze'deki Hamas Hedeflerine Saldırıyor
1 saat önce
İSRAİL ordusu, Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait hedeflere saldırmaya başladığını duyurdu.
İSRAİL ordusu, Gazze Şeridi
'nde Hamas
'a ait hedeflere saldırmaya başladığını duyurdu.
İsrail jetleri, akşam saatlerinde abluka altında bulunan Gazze'deki Hamas hedeflerine saldırdı. Saldırıyla birlikte kentten patlama sesleri yükseldi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 07:15 Kaynak: DHA
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