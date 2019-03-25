Son Dakika Haberleri: İsrail, Gazze'deki Hamas Hedeflerine Saldırıyor

İsrail, Gazze'deki Hamas Hedeflerine Saldırıyor

1 saat önce

İSRAİL ordusu, Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait hedeflere saldırmaya başladığını duyurdu.

İsrail, Gazze'deki Hamas Hedeflerine Saldırıyor, System.String[]
İSRAİL ordusu, Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait hedeflere saldırmaya başladığını duyurdu.

İsrail jetleri, akşam saatlerinde abluka altında bulunan Gazze'deki Hamas hedeflerine saldırdı. Saldırıyla birlikte kentten patlama sesleri yükseldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 07:15 Kaynak: DHA

İsrail, Hamas, Gazze, Dünya
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