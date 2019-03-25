İsrail, Gazze'deki Hamas Hedeflerini Vuruyor

İsrail, Tel Aviv'e yapılan roket saldırısının ardından Gazze'deki Hamas mevzilerini vurmaya başladı.

İsrail, Tel Aviv'e yapılan roket saldırısının ardından Gazze'deki Hamas mevzilerini vurmaya başladı.



İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Mişmeret bölgesine bugün erken saatlerde roket saldırısı düzenlenmiş, en az 7 kişi yaralanmıştı. Bugün yapılan açıklamada, İsrail jetlerinin Gazze'deki Hamas mevzilerini vurmaya başladığı belirtildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile basın toplantısı düzenliyor.



(İHA)

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İsrail, Gazze'deki Hamas Hedeflerini Vuruyor