İsrail, Gazze'deki Hamas Hedeflerini Vuruyor
23 dakika önce
- İsrail, Gazze'deki Hamas hedeflerini vuruyorGAZZE - İsrail, Tel Aviv'e yapılan roket saldırısının ardından Gazze'deki Hamas mevzilerini vurmaya başladı.
- İsrail
, Gazze
'deki Hamas
hedeflerini vuruyor
GAZZE - İsrail, Tel Aviv
'e yapılan roket saldırısının ardından Gazze'deki Hamas mevzilerini vurmaya başladı.
İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Mişmeret bölgesine bugün erken saatlerde roket saldırısı düzenlenmiş, en az 7 kişi yaralanmıştı. Bugün yapılan açıklamada, İsrail jetlerinin Gazze'deki Hamas mevzilerini vurmaya başladığı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 08:19 Kaynak: İHA
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İsrail, Gazze'deki Hamas Hedeflerini Vuruyor