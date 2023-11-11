Şifa Hastanesi cehenneme döndü! Yakıt krizi zirve yapmışken İsrail ameliyathaneleri vurdu

Gazze'deki hükümet, 1 aydan fazla bir süredir katliam yapan İsrail güçlerinin kentteki Şifa Hastanesi'nin ameliyathane bölümünü vurduğunu duyurdu. Gazze'de sivillerin sığındığı hastaneleri bombalayan İsrail, dün de Kudüs Hastanesi'nin yoğun bakım bölümüne ateş açmıştı. Öte yandan abluka nedeniyle yakıtın tükendiği kentte, Şifa Hastane'sindeki tüm çalışmalar durduruldu.

11 BİNDEN FAZLA İNSANI ÖLDÜRDÜLER

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı bir operasyon başlatmasının ardından İsrail'in Gazze'ye saldırıları 36. gününde sürüyor. Okulları, evleri, camileri bombalayan İsrail sivillerin sığındığı her yeri vurup dünyanın gözü önünde bir katliam yaptı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 506'sı çocuk, 3 bin 27'si kadın olmak üzere 11 bin 78 Filistinli öldürüldü, 27 bin 490 kişi yaralandı. Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 182 Filistinliyi öldürdü.

HASTANELERİ ARALIKSIZ BOMBALIYORLAR

Kentteki sivilleri göçe zorlamak için hastaneleri özellikle bombalayan İsrail, 24 saatte 6 hastaneyi vurdu. Son 24 saat içinde Şifa Hastanesi, Endonezya Hastanesi, Nasr Çocuk Hastanesi, Rantisi Çocuk Hastanesi, El-Avde Çocuk Hastanesi ve Kudüs Hastanesi'ne ya da çevrelerine şiddetli saldırılar düzenlendi. İsrail güçlerinin, abluka altındaki Gazze'de binlerce yaralı ile yerinden edilmiş sivilin sığındığı en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi çevresine düzenlediği yoğun saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti. Şifa Hastanesi yerleşkesinde yer alan bir poliklinik binasının bombalanması sonucu ise aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli öldürüldü. Gazze Şeridi'ne yönelik aralıksız saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, El-Avde ile Endonezya hastanelerinin çevrelerini de vurdu. İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'ndeki Rantisi İhtisas Çocuk Hastanesi'ni de "doğrudan" hedef aldı. Gazze'de hedef alınan Nasr Çocuk Hastanesi hizmet dışı kalırken oksijensiz kalan bir çocuk hayatını kaybetti.

"HASTALARIMIZ HER GEÇEN DAKİKA ÖLÜYOR"

Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Salmiya, "Hastalar her geçen dakika ölüyor, hatta kuvözdeki bebekler bile. Küvözde bir bebeğimizi kaybettik, yoğun bakımda da bir gencimizi kaybettik. Hastane yerleşkesi kordon altına alındı ??ve hastane binaları hedef alındı. Yerleşke içinde hareket eden her kişi hedef alınır. İçeride doğan bebeklere yardım eli uzatmak için kuvöze ulaşmaya çalışan sağlık ekibinden bir kişi vurularak öldürüldü. Hastane elektriksiz, internetsiz, hatta su ve tıbbi malzemesiz kaldı." dedi.

"ÖLÜLERİMİZİ BİLE GÖMEMİYORUZ"

Şifa Hastanesi'nde bulunan Gazze Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Youssef Abu Alreesh ise şunları söyledi: "Kuvözde 39 yeni doğan çocuğumuz var, o bebekler ölümle mücadele ediyor. Hiç kimse yerleşkenin etrafında hareket edemiyor, keskin nişancılar her yere konuşlandırılmış durumda, ayrıca dronlar hareket eden herhangi bir kişiyi hedef alıp öldürüyor. Hastanenin bir kısmı bombalandı ve binanın bir kısmı alev aldı. Birkaç aile ayrılmaya çalıştı ama hedef alındılar; şimdi hastanenin dışında ölü yatıyorlar. Onlara ulaşamıyoruz. Tamamen mahsur kaldık, dış dünyadan koptuk. Ölüleri bile gömemeyiz. Her yerde kan var, temizleyemiyoruz bile."

HASTANEDEN ÇIKAMADIKLARI İÇİN TOPLU MEZAR KAZACAKLAR

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Katar merkezli Al Jazeera Televizyonuna yaptığı açıklamada, "Şifa Hastanesi'nin çevresi 3 gündür aralıksız bombalanıyor. İsrail güçlerinin karadan hastaneye girmesi için neredeyse her dakika şiddetli bombardıman oluyor." dedi. Berş, İsrail'in saldırılarının Şifa Hastanesi'ne ambulans giriş ve çıkışlarına engel olduğunu ve hastanede abluka altına alındıklarını kaydetti. Berş, "Son nefeslerini hastanede verenleri defnedemiyoruz. Sabah olduğunda hastanede toplu bir mezar kazmayı ve 100 kişinin naaşını buraya defnetmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.