İsrail uçaklarının Gazze'nin batısındaki sivillerin yaşadığı bir eve düzenlediği saldırı kameraya yansıdı.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor. Gazze'yi 1 haftadır bombalayan İsrail, 39'u çocuk,139 Filistinli'yi şehit etti.İsrail uçakları Gazze'nin batısındaki sivillerin yaşadığı bir eve düzenlediği saldırı anı kameraya yansıdı.
Görüntü dökümü
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İsrail savaş uçaklarından atılan füzenin düşme anı
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › İsrail Gazze'deki yerleşim yerini böyle vurdu - Son Dakika