İsrail, Gazze'den atılan dört roketin imha edildiğini açıkladı - Son Dakika
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İsrail, Gazze'den atılan dört roketin imha edildiğini açıkladı

21.04.2022 03:15
İsrail, Gazze'den atılan dört roketin imha edildiğini açıkladı

İsrail ordusu, akşam saatlerinde hava saldırısı düzenlediği, abluka altındaki Gazze'den fırlatılan dört roket nedeniyle İsrail'in güneyinde sirenler çaldığını, hava savunma sistemlerinin roketleri imha ettiğini açıkladı.

İsrail ordusu, akşam saatlerinde hava saldırısı düzenlediği, abluka altındaki Gazze'den fırlatılan dört roket nedeniyle İsrail'in güneyinde sirenler çaldığını, hava savunma sistemlerinin roketleri imha ettiğini açıkladı.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Gazze'den atılan dört roketin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği belirtildi.

Roket saldırısından yaklaşık yarım saat sonra yeniden İsrail tarafında sirenlerin çaldığı bildirildi. İsrail devlet televizyonu ve Gazze'deki Filistin medyasına göre, İsrail tarafında çalan son sirenlerin nedeni, Gazze tarafından ateşlenen makinalı tüfekler olduğu aktarıldı.

İsrail ordusu, çarşamba akşamı İsrail'in güneyindeki Sedirot kentine Gazze'den bir roket fırlatıldığı yönünde yapılan açıklamadan birkaç saat sonra Gazze'ye hava saldırısı gerçekleştirmişti.

İki milyona yakın Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi, 2007'den bu yana hava, kara ve denizden İsrail ablukası altında bulunuyor.

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Hava Saldırısı, İsrail, Roket, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail, Gazze'den atılan dört roketin imha edildiğini açıkladı - Son Dakika


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