Son Dakika Haberleri: İsrail: Gazze'den Düzenlenen Roket Saldırısında 7 Kişi Yaralandı

İsrail: Gazze'den Düzenlenen Roket Saldırısında 7 Kişi Yaralandı

29 dakika önce

– İsrail Dışişleri Bakanlığı, Tel Aviv'in kuzeyine düzenlenen roket saldırısında bir ev ve çevresindeki yerleşim alanının zarar gördüğünü; 7 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İsrail: Gazze'den Düzenlenen Roket Saldırısında 7 Kişi Yaralandı, System.String[]
İsrail Dışişleri Bakanlığı, Tel Aviv'in kuzeyine düzenlenen roket saldırısında bir ev ve çevresindeki yerleşim alanının zarar gördüğünü; 7 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Bakanlık, saldırının bu sabah Tel Aviv'in kuzeyinde bulunan Mişmeret bölgesine düzenlendiğini, atılan roketin bir eve isabet etmesi sonucu 7 kişinin yaralandığını duyurdu. Bakanlık roketin Gazze'den atıldığını duyurdu.

Haaretz gazetesi de saldırının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD ziyaretini kısa keserek ülkeye dönmek üzere yola çıktığını yazdı.

İsrail polisi, roketin bir evin tamamen yanmasına, çevresindeki yerleşim yerlerinin de zarar görmesine sebep olduğunu, yaralıların ise hastanelere sevk edildiğini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:04 Kaynak: DHA

Dünya
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