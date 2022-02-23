İsrail, Gazze'den gönderilen bir İHA'yı düşürdüğünü duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail, Gazze'den gönderilen bir İHA'yı düşürdüğünü duyurdu

23.02.2022 20:38
İsrail, Gazze'den gönderilen bir İHA'yı düşürdüğünü duyurdu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden gönderilen Hamas'a ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü açıkladı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden gönderilen Hamas'a ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü açıkladı.

Ordudan konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.

Ordu güçlerinin Hamas'a ait bir İHA tespit ettiği ve düşürdüğü aktarılan açıklamada, İHA'nın Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile İsrail arasındaki sınır bölgesinde imha edildiği kaydedildi.

Hamas'tan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

YORUMLAR
500
Filistin'deki Mizan İnsan Hakları Merkezi'nden, uluslararası topluma 'Gazze ablukası' çağrısı Filistin'deki Mizan İnsan Hakları Merkezi'nden, uluslararası topluma 'Gazze ablukası' çağrısı İsrail hapishanelerindeki Filistinli hasta tutuklular için Gazze'de destek gösterisi yapıldı İsrail hapishanelerindeki Filistinli hasta tutuklular için Gazze'de destek gösterisi yapıldı

İhlas Haber Ajansı, İsrail, Gazze, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail, Gazze'den gönderilen bir İHA'yı düşürdüğünü duyurdu - Son Dakika


Son Dakika
20:11 Dünyaca ünlü Alman tenisçi maçın sonunda raketiyle hakeme saldırdı!
20:09 Dubai'de denizin keyfini çıkarıyor! Oyuncu Gülcan Arslan'dan bikinili poz
19:49 Son Dakika: Ülkemizde, 23 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 268 kişi hayatını kaybetti, 86 bin 600 yeni vaka tespit edildi
19:39 Göztepe karşılaşmasındaki görüntüsü gündem olmuştu! Halil Dervişoğlu yaşananlar hakkında açıklama yaptı
19:30 Öğrenciler telefonlarına gelen mesajla şoku yaşadı! Kadın öğretmenleri yanlışlıkla cinsel ilişki videosunu göndermiş
19:25 Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, tüm dünyaya seslendi: Rusya durmayacak gibi gözüküyor
19:23 Şarkıcı Metin Şentürk'ün ironik paylaşımı Fenerbahçe taraftarından beğeni topladı!
19:21 Doktorun üzerine çıkıp kafasını duvarlara vurmuştu! O kadın tutuklandı
19:20 Burak Elmas, merakla beklenen menajerlik ücretlerini açıkladı!
19:19 ABD'nin aldığı yaptırım kararlarına Moskova cephesinden sert tepki: Güçlü bir yanıt verilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 20:44:15. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail, Gazze'den gönderilen bir İHA'yı düşürdüğünü duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement