İsrail, Gazze'den yapılan roket atışları sonrasında Ben Gurion Havalimanı'ndaki sivil uçuşları askıya aldı - Son Dakika

İsrail, Gazze Şeridi'nden Tel Aviv ve çevresine roket atışları sonrasında Ben Gurion Havalimanı'ndaki tüm sivil uçuşları askıya aldı.

İsrail yerel basınına göre, İsrail Sivil Havacılık Otoritesi, Gazze'den Tel Aviv'in de içinde bulunduğu Guş Dan bölgesine roket atışlarını göz önünde bulundurarak sivil uçakların Ben Gurion Havalimanı'na iniş ve kalkışını askıya aldı.

Yediot Aharonot gazetesinin haberinde de nereden geldiği belirtilmeyen sivil uçağın Ben Gurion Havalimanı'na inişine izin verilmediği ve Güney Kıbrıs Rum Kesimindeki Larnaka Havalimanı'na yönlendirildiği belirtildi.