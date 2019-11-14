Son Dakika Haberleri: İsrail-Gazze gerginliği: 'Kırılgan' ateşkes uzun sürmedi, ölü sayısı 43'e yükseldi
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İsrail-Gazze gerginliği: 'Kırılgan' ateşkes uzun sürmedi, ölü sayısı 43'e yükseldi

7 saat önce

İsrail ile İslami Cihad Hareketi arasında bu sabah varılan ateşkesten saatler sonra, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail tarafına 5 roket atıldığı bildirildi.

İsrail-Gazze gerginliği: 'Kırılgan' ateşkes uzun sürmedi, ölü sayısı 43'e yükseldi, System.String[]

İsrail ile İslami Cihad Hareketi arasında sabah saatlerinde varılan 'kırılgan' ateşkes uzun sürmedi.


Varılan uzlaşıdan sadece birkaç saat sonra abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail tarafına 5 roket atıldığı bildirildi. İsrail ordusu, demir kubbe hava savunma sistemi tarafından iki roketin düşürüldüğünü açıklarken, Gazze Şeridi'nde ölen Filistinlilerin sayısı 43'e yükseldi. Gazzeli sağlık görevlileri ölenlerin yarısının çocuk ve kadın olduğunu duyurdu.

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İsrail, Gazze, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 03:01 
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