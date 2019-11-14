İsrail-Gazze gerginliği: 'Kırılgan' ateşkes uzun sürmedi, ölü sayısı 43'e yükseldi

İsrail ile İslami Cihad Hareketi arasında sabah saatlerinde varılan 'kırılgan' ateşkes uzun sürmedi.



Varılan uzlaşıdan sadece birkaç saat sonra abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail tarafına 5 roket atıldığı bildirildi. İsrail ordusu, demir kubbe hava savunma sistemi tarafından iki roketin düşürüldüğünü açıklarken, Gazze Şeridi'nde ölen Filistinlilerin sayısı 43'e yükseldi. Gazzeli sağlık görevlileri ölenlerin yarısının çocuk ve kadın olduğunu duyurdu.