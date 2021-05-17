İsrail Gazze sahilindeki bir kafeyi vurdu - Son Dakika

İsrail uçakları, Gazze sahilindeki "Maldivler" isimli kafeye hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırı sonucu bölgedeki bazı araçlar kullanılmaz hale geldi, İtfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale etti.

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