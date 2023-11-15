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İsrail, Gazze Şeridi'ndeki parlamento binasını patlattı - Son Dakika

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki parlamento binasını patlattı

İsrail, Gazze Şeridi\'ndeki parlamento binasını patlattı
15.11.2023 17:47  - Güncelleme: 17:48

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan parlamento binasını patlatarak yıktı. İsrail medyası, patlama anlarını gösteren görüntüleri paylaştı. Henüz İsrail ordusundan konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Daha önce de İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ndeki parlamento binasını işgal ettiği bildirilmişti.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan parlamento binasını patlatarak yıktığı bildirildi.

İsrail medyası, parlamento binasının patlatılarak yıkıldığı anlara dair görüntüleri paylaştı.

Videoda, parlamento binasının büyük bir patlamayla yıkıldığı, havaya yoğun toz bulutlarının yükseldiği görülüyor.

İsrail ordusundan parlamento binasının patlatılmasına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdüren İsrail güçlerinin bölgedeki parlamento binasını işgal ettiği bildirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Gazze Şeridi'ndeki parlamento binasını patlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail, Gazze Şeridi'ndeki parlamento binasını patlattı - Son Dakika
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