İsrail sivil yerleşim noktalarını vurmaya devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail sivil yerleşim noktalarını vurmaya devam ediyor

06.08.2022 14:16
İsrail sivil yerleşim noktalarını vurmaya devam ediyor

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Şeyh Aclin bölgesini vurdu.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Şeyh Aclin bölgesini vurdu. Dünden beri devam eden saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

İsrail, dün Gazze Şeridi'nde başlattığı "Şafak Vakti" operasyonunun 2'nci gününde sivil yerleşim noktalarını hedef almaya devam ediyor. İsrail savaş uçakları, Gazze'nin güneyinde bulunan Şeyh Aclin bölgesine hava saldırısı düzenledi. İbrahim Hamdan Shamlakh'a ait 3 katlı bir binanın vurulduğu saldırıda şu ana kadar can kaybı bildirilmedi.

Can kaybı artıyor

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail tarafından dün başlatılan saldırılarda aralarında 5 yaşında bir çocuğun da buluduğu 12 kişi hayatını kaybetti, 84 kişi de yaralandı. Öte yandan, İsrail ordusu, Batı Şeria'da 19'u İslami Cihat Örgütü mensubu toplam 20 kişiyi gözaltına aldı.

İsrail Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Filistin İslami Cihat Örgütü'nün artan saldırı tehdidi nedeniyle Gazze Şeridi'nin vurulduğunu duyurmuştu. - GAZZE

YORUMLAR
500
İsrail'in, Gazze saldırısında şu ana kadar İslami Cihad'a ait 26 hedefi vurduğu bildirildi İsrail'in, Gazze saldırısında şu ana kadar İslami Cihad'a ait 26 hedefi vurduğu bildirildi İsrail güçleri, Batı Şeria'da 19'u İslami Cihad mensubu 20 kişiyi gözaltına aldı İsrail güçleri, Batı Şeria'da 19'u İslami Cihad mensubu 20 kişiyi gözaltına aldı
Kaynak: İHA

İsrail, Gazze, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İsrail sivil yerleşim noktalarını vurmaya devam ediyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:37 Fırat Aydınus'tan, hakemliği bırakan Cüneyt Çakır ile ilgili bomba iddia: Dünya Kupası'na gitmesine engel oldular
13:29 Erdoğan, Putin'in tahıl gemileri hakkında, "Ne zaman aracılık edeceksiniz?" sorusunu yanıtladı: Bakanlıklarımız çalışıyor
13:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, iptal edilen KPSS'ye ilişkin ilk yorum: ÖSYM, bundan sonra şaibeleri ortadan kaldırarak yoluna devam edecek
12:18 AK Partili Zeynep Gül Yılmaz, hakaret ettiği polislerin açığa alınması sonrası ilk kez konuştu: Benimle hiçbir ilgisi yok
12:14 Usta seslendirme sanatçısı Sungun Babacan, 63 yaşında hayata gözlerini yumdu
12:14 Beşiktaş, sezonun ilk maçında Kayserispor'u konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler...
11:56 Hollywood yıldızı Anne Heche, geçirdiği trafik kazası sonucu kaldırıldığı hastanede entübe edildi
11:56 Hababam Sınıfı'nın Bacaksız'ı Tuncay Akça, İYİ Parti'ye katıldı
11:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde poz verdiği Tarım Kredi marketi reyonunda fiyatlar 1 senede 3'e katlandı
11:15 Galatasaray resmi hesabının "Günaydın" paylaşımı, taraftarlar tarafından "Torreira geliyor" olarak yorumlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2022 14:28:56. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail sivil yerleşim noktalarını vurmaya devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement