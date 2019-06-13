Son Dakika Haberleri: İsrail, Gazze Şeridi sularında Filistin'e abluka başlattı
Son Dakika Güncel Haber

İsrail, Gazze Şeridi sularında Filistin'e abluka başlattı

2 saat önce

İsrail, Gazze Şeridi sularında Filistin'e abluka başlattığını açıkladı.

İsrail, Gazze Şeridi sularında Filistin'e abluka başlattı, System.String[]
İsrail, Gazze Şeridi sularında Filistin'e abluka başlattığını açıkladı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Avichay Adraee, Gazze Şeridi sularında abluka başlatıldığını duyurdu. IDF Sözcüsü'nün iddiasına göre ablukanın nedeninin, Filistinli balıkçıların İsrail topraklarına kundaklama balonu fırlatmaları olarak belirtildi. Sözcü Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze Şeridi'nden bu gece İsrail'e doğru devam eden ateş ve kundaklama balonları neticesinde Gazze Şeridi'nde bir deniz ablukası başlatmaya karar verdik" ifadelerini kullandı. İsrail medyası ise dün ülkenin güneyinde Filistinliler tarafından fırlatılan kundaklama balonları sonucu en az 6 yangının çıktığını öne sürdü. Öte yandan İsrail ordusu, balıkçıların avlanma mesafesini 15 deniz mili seviyesinden 10 mile düşürmüştü.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:45 Kaynak: İHA
Filistin, Gazze, İsrail, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Küçükçekmece Gölü'nde tedirgin eden görüntüyle ilgili kritik uyarı! Son Dakika! Bakan Kurum: İmar Barışı'nda süre uzatılmayacak Sıcaklardan bunalan iki genç kanala kurdukları çarşaftan hamakla serinlediler Otobüs şoförü, unutulan çocuğu ailesine teslim etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.6.2019 12:32:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsrail, Gazze Şeridi sularında Filistin'e abluka başlattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]