Son Dakika Haberleri: İsrail Gazze Sınırına Asker Yığıyor

İsrail Gazze Sınırına Asker Yığıyor

52 dakika önce

İsrail ordusu, Gazze sınırına iki tugay konuşlandırdı.

İsrail Gazze Sınırına Asker Yığıyor, System.String[]
İsrail ordusu, Gazze sınırına iki tugay konuşlandırdı. Ordu, binlerce askeri göreve çağırdı. Gazze tarafından İsrail'in Mişmerek bölgesine füze fırlatılmış, İsrail'de kırmızı alarm verilmişti. İsrail ordusunun, olayın ardından saldırıya hazırlandığı öğrenildi. İsrail Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ronen Manelis, Gazze sınırına iki tugayın konuşlandırıldığını açıkladı. Tuğgeneral Manelis, ordunun binlerce askeri göreve çağırdığını söyledi. Öte yandan İsrail'in Kerem Şalom ve Erez sınırını kapattığı öğrenildi. İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Mişmeret bölgesine erken saatlerde roket saldırısı düzenlenmiş, en az 6 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:21 Kaynak: İHA

Gazze, İsrail, Güncel
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