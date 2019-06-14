Son Dakika Haberleri: İsrail Gazze sınırında 46 Filistinliyi yaraladı
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İsrail Gazze sınırında 46 Filistinliyi yaraladı

7 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Gazze'nin doğu sınırında toplanan ve Filistin bayrağı taşıyan göstericiler Üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resminin bulunduğu bir tişört giyen ve Türk bayrağı taşıyan Filistinli gösterici Sınır bölgesinde bekleyen sağlık görevlileri Filistinlilerin taş atması Yaralanan...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Gazze'nin doğu sınırında toplanan ve Filistin bayrağı taşıyan göstericiler
Üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resminin bulunduğu bir tişört giyen ve Türk bayrağı taşıyan Filistinli gösterici
Sınır bölgesinde bekleyen sağlık görevlileri
Filistinlilerin taş atması
Yaralanan bir göstericinin taşınması
İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 3'ü sağlık görevlisi 46 Filistinli yaralandı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin doğusunda düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" eylemlerine müdahale eden İsrail askerlerinin, 3'ü sağlık görevlisi 46 Filistinliyi yaraladığı belirtildi.
Açıklamada, yaralı Filistinlilerin sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.
Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.
İsrail Gazze sınırında 46 Filistinliyi yaraladı
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 09:22 Kaynak: AA
Filistin, İsrail, Gazze, Güncel
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