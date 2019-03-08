Son Dakika Haberleri: İsrail Gazze Sınırında 5 Filistinliyi Yaraladı

İsrail Gazze Sınırında 5 Filistinliyi Yaraladı

1 saat önce

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesi sonucu 5 Filistinli yaralandı.

İsrail Gazze Sınırında 5 Filistinliyi Yaraladı, System.String[]
İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesi sonucu 5 Filistinli yaralandı.


Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze'nin doğu sınırında açtığı ateş sonucu 5 kişinin yaralandığını belirtti. Kudra, yaralıların durumuna ilişkin bilgi vermedi.


Öte yandan İsrail askerleri Gazze sınırında "sınır çitlerini geçtiği" gerekçesiyle 2 Filistinliyi gözaltına aldı.


İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı yazılı açıklamada, ordu güçlerinin Gazze'nin kuzey sınırında sınırı geçmeye çalışan 2 Filistinliyi gözaltına aldığını iddia etti.


İsrail ordusu, abluka altında tuttuğu Gazze'de sınıra 300 metreden fazla yaklaşılmasına izin vermezken, bu mesafeyi geçenlere ateş açarak ya da gözaltına alarak karşılık veriyor.


Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.


İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halka gerçek mermilerle ateş açıyor.


İsrail askerlerinin 30 Mart'tan beri süren bu gösterilere müdahalesinde 230'un üzerinde Filistinli şehit oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:37 Kaynak: AA

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