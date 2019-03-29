Son Dakika Haberleri: İsrail Gazze Sınırında 8 Filistinliyi Yaraladı

İsrail Gazze Sınırında 8 Filistinliyi Yaraladı

36 dakika önce

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 8 Filistinli yaralandı.

İsrail Gazze Sınırında 8 Filistinliyi Yaraladı, System.String[]
İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 8 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin kuzey sınırında düzenlenen barışçıl gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu, aralarında bir sağlık görevlisinin de olduğu 8 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Gazze'nin doğusundaki gösterilerde ise İsrail askerlerinin bir ambulansı gaz bombasıyla hedef aldığı ifade edilen açıklamada, İsrail'in sağlık birimlerini hedef almaya devam etmesinden endişe duyulduğu aktarıldı.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halka gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan beri süren söz konusu gösterilere müdahalesinde 200'ün üzerinde Filistinli şehit oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:05 Kaynak: AA

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