İsrail, Gazze ve Batı Şeria'ya Giriş Çıkışları Kapattı

İsrail halkı bugün seçime giderken, askeri makamlar işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'ye tüm giriş çıkışları kapattı.

İsrail halkı bugün seçime giderken, askeri makamlar işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'ye tüm giriş çıkışları kapattı. İsrail'de bugün gerçekleştirilen genel seçimlerin güvenliği ve siyasi talimatlar gereği, salı gece yarısına kadar Batı Şeria'daki bölgeler ve Gazze Şeridi'nin geçiş noktaları kapsamlı olarak giriş çıkışlara kapatıldı. İsrail Savunma Kuvvetleri'ne (IDF) göre, geçişler güvenlik gerekçesiyle durduruldu. Bu durum bir güvenlik incelemesi yapıldıktan sonra çarşamba günü sona erecek. Giriş çıkışların durdurulması, her gün İsrail'de çalışan on binlerce Filistinliyi etkileyecek. İsrail seçimleri yerel saatle 07.00- 22.00 arasında gerçekleştirilecek. İsrail genelinde yaklaşık 6,3 milyon İsrailli, 10 bin 720 seçim merkezinde ve yurt dışında 96 İsrail elçiliği ve konsolosluklarında oy kullanacak.



(Muhammed Rabah/İHA)

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