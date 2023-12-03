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İsrail 400 hedefi vurduğu kentteki sivilleri açık açık tehdit etti: Evlerinizi bir an önce boşaltın - Son Dakika

İsrail 400 hedefi vurduğu kentteki sivilleri açık açık tehdit etti: Evlerinizi bir an önce boşaltın

İsrail Hava Kuvvetleri, Gazze'nin Han Yunus kentine gece boyunca 400'den fazla saldırı düzenlerken, kentte yaşayan sivillere de "Evlerinizi bir an önce boşaltın" tehdidinde bulundu.

03.12.2023 - 10:11,  Güncelleme: 10:13
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İsrail ve Hamas arasında varılan insani duraklama anlaşmasının sona ermesiyle saldırılar tekrar başladı. İsrail Hava Kuvvetleri, Gazze'nin Han Yunus kentinde 400'den fazla hedefin vurulduğunu duyurdu. Öte yandan ordu birlikleri, Han Yunus sakinlerine evlerini boşaltma çağrısında bulundu.

İsrail gece boyunca 400 hedefi vurduğu Han Yunus'taki sivilleri tehdit etti: Evlerinizi acilen boşaltın

"SON 24 SAATTE 400'DEN FAZLA HEDEF VURULDU"

İsrail Hava Kuvvetleri, Gazze'nin Han Yunus bölgesinde düzenlenen saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte 400'den fazla hedef vuruldu. Hava Kuvvetleri savaş uçakları gece boyunca Han Yunus bölgesinde kapsamlı bir saldırı gerçekleştirdi. 551. Tugay Muharebe Ekibi savaşçıları Beit Lahia bölgesindeki Hamas'ın altyapısını ortadan kaldırdı" ifadelerine yer verdi.

İsrail gece boyunca 400 hedefi vurduğu Han Yunus'taki sivilleri tehdit etti: Evlerinizi acilen boşaltın

"HAMAS'IN TABUR KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜ"

Öte yandan İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hamas komutanlarından birinin öldürüldüğünü ifade ederek, "IDF ve Şin Bet, Hamas'ın Şecaiye taburunun komutanını ortadan kaldırdı" dedi.

İsrail gece boyunca 400 hedefi vurduğu Han Yunus'taki sivilleri tehdit etti: Evlerinizi acilen boşaltın

HEDEF ALINAN EVDE 9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in gece boyu, abluka altındaki Gazze'de hava, kara ve denizden düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi öldü ve yaralandı. Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Bureyc Mülteci Kampı'nda bulunan bir evi hedef aldığı saldırıda çoğu çocuk ve kadın, 9 kişi hayatını kaybetti.

İsrail gece boyunca 400 hedefi vurduğu Han Yunus'taki sivilleri tehdit etti: Evlerinizi acilen boşaltın

ENKAZ ALTINDAKİLER İMKANSIZLIK NEDENİYLE KURTARILAMIYOR

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin Refah kentindeki Azzum ailesine ait bir evi hedef alması sonucu da en az 9 sivil yaşamını yitirdi, bazıları da yaralandı. Hayatını kaybeden kişilerin hedef alınan yerin yanındaki evden olduğu ve yıkılan ev sakinlerinin ise hala enkaz altında bulunduğu kaydedildi. Sivil savunma ekiplerinin yetersizliği ve hedef alınması nedeniyle enkaz altında kalan birçok kişi ilkel ve çok kısıtlı imkanlarla yıkıntılardan kurtarılmaya çalışılıyor.

İsrail gece boyunca 400 hedefi vurduğu Han Yunus'taki sivilleri tehdit etti: Evlerinizi acilen boşaltın

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail gece boyunca 400 hedefi vurduğu Han Yunus'taki sivilleri tehdit etti: Evlerinizi acilen boşaltın

15 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, Gazze'deki çatışmalarda 72, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü. Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bin 207'ye yükseldi.

İsrail gece boyunca 400 hedefi vurduğu Han Yunus'taki sivilleri tehdit etti: Evlerinizi acilen boşaltın

BATI ŞERİA VE KUDÜS'TE ÖLÜ SAYISI 254

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 254 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail gece boyunca 400 hedefi vurduğu Han Yunus'taki sivilleri tehdit etti: Evlerinizi acilen boşaltın

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI MUTABAKATI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı. İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı. İsrail ordusu ,1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.

Kaynak: DHA

İsrail, Gazze, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail 400 hedefi vurduğu kentteki sivilleri açık açık tehdit etti: Evlerinizi bir an önce boşaltın - Son Dakika
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