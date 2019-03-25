Son Dakika Haberleri: İsrail Gazze'ye Açılan Sınır Kapılarını Kapattı

İsrail Gazze'ye Açılan Sınır Kapılarını Kapattı

1 saat önce

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden atıldığı belirtilen bir roketin Tel Aviv'in kuzey bölgesinde bir eve düşmesinin ardından, İsrail'den Gazze'ye açılan Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun (Erez) sınır kapılarını kapattı.

İsrail Gazze'ye Açılan Sınır Kapılarını Kapattı, System.String[]
İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden atıldığı belirtilen bir roketin Tel Aviv'in kuzey bölgesinde bir eve düşmesinin ardından, İsrail'den Gazze'ye açılan Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun (Erez) sınır kapılarını kapattı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'ye ticari ürün girişinin sağlandığı tek nokta olan Kerm Ebu Salim ile yolcu geçişi için kullanılan Beyt Hanun sınır kapılarının yeni bir karara kadar kapalı kalacağı belirtildi.

-Gazze'de balıkçıların avlanma mesafesi düşürüldü

Açıklamada ayrıca Gazzeli balıkçılar için 9 deniz mili olan avlanma sınırının düşürüldüğü belirtilirken, yeni sınırın kaç mil olduğuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

Sınır kapılarını kapatma kararı, Gazze'den ateşlendiği belirtilen bir roketin Tel Aviv'in kuzeyindeki Şaron bölgesinde bulunan bir eve düşmesinin ardından geldi.

Gazze'den atıldığı söylenen roket, bu sabah Şaron bölgesinde bir eve düşmüş, evde bulunan 7 kişi yaralanmıştı.

Yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, 7 sınır kapısından 6'sı İsrail'in, biri Mısır'ın kontrolünde bulunuyor.

Tel Aviv yönetimi, ordu güçlerinin giriş çıkışı için kullandığı Karare Sınır Kapısı'nı 2005'te, diğer 3 kapıyı ise 2007'de kapattı. İsrail, son yıllarda ticari ürünlerin geçişi için Kerm Ebu Salim ve yolcu geçişi için Beyt Hanun sınır kapılarının çalışmasına izin veriyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:03 Kaynak: AA

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