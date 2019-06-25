Son Dakika Haberleri: İsrail Gazze'ye akaryakıt girişini durdurdu
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İsrail Gazze'ye akaryakıt girişini durdurdu

38 dakika önce

İsrail, Gazze'deki elektrik santrali için akaryakıt sevkıyatını durdurdu.

İsrail Gazze'ye akaryakıt girişini durdurdu, System.String[]
İsrail, Gazze'deki elektrik santrali için akaryakıt sevkıyatını durdurdu.

İsrail ordusunun Filistin topraklarındaki faaliyetlerden sorumlu ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Gazze'den İsrail'e helyum gazıyla şişirilmiş balon atılmasını gerekçe göstererek, bugünden itibaren ikinci bir talimata kadar Gazze'deki elektrik santraline Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan akaryakıt sevkıyatının durdurulmasına karar verildiği belirtildi.

İsrail medyasında dün sınırdaki Gılaf Gazze bölgesinde Gazze'den helyum gazıyla şişirilmiş balon atılması sonucu yangın çıktığı iddiaları yer almıştı.

Filistinli göstericilerin Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim yerlerine gönderdiği yanan uçurtma ve helyum gazıyla şişirilmiş balonların bölgede yangına neden olduğunu savunan Tel Aviv yönetimi, bunları gerekçe göstererek, sınır bölgelerine hava saldırıları düzenliyor, akaryakıt girişine engel oluyor ya da balıkçıların avlanma mesafesini kısıtlıyor.

İsrail'in bu kararının Gazze'de elektrik krizini derinleştireceği öngörülüyor.

Gazze'nin elektrik krizi

İsrail yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

Bölgenin tek elektrik santrali, gerekli yakıt sağlanamadığı için tam randımanlı çalıştırılamıyor.

Elektrik dağıtımını gerçekleştiren şirket verilerine göre, Gazze Şeridi günlük 560 megavat elektriğe ihtiyaç duymasına rağmen bu miktarın sadece 205 megavatı temin edilebiliyor. Bu da endüstri gibi üretimin yapıldığı sektörler ve vatandaşlara kamu hizmeti sunan hastaneler, belediyeler, kamu binalarının yanı sıra halkı doğrudan olumsuz etkiliyor.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:32 Kaynak: AA
İsrail, Gazze, Güncel
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