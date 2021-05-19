İsrail Gazze'ye hava ve topçu saldırısı düzenledi - Son Dakika

İsrail Gazze'yi savaş uçakları ve top atışı ile hedef aldı.

Gazze sınırındaki İsrail güçleri, kentin kuzeyindeki Beyt Hanun'da bir evi top atışıyla vurdu.

İsrail savaş uçakları da Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta 3 katlı bir eve saldırdı.

Gazze'nin batısındaki Filistin direnişine ait bir noktaya da hava saldırısı düzenleyen uçaklar, Deyr el-Belah bölgesinde de bir ev ile tarım alanlarını vurdu.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 221 kişi hayatını kaybetmişti.