İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye yükseldi - Son Dakika

İsrail'in Filistin'e yönelik zulmü devam ederken, Filistin tarafından da İsrail'e karşılık gelmeye başladı. Karşılıklı saldırılarda ölü sayısı artıyor.

İSRAİL'İN SİVİLLERİ HEDEF ALDIĞI SALDIRIDA ÖLÜ SAYISI 32'YE YÜKSELDİ

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için dün yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı. İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı. Bunun üzerine de İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu. İsrail ordusunun saldırılarında 10'u çocuk, 32 Filistinli hayatını kaybetti, 203 kişi yaralandı.

HAMAS'IN SALDIRILARINDA ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, Tel Aviv'in güneyindeki Holon bölgesine düşen roketler nedeniyle bir kadın hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Bununla birlikte roket saldırıları nedeniyle hayatını kaybeden İsraillilerin sayısı 3'e, yaralananların sayısı ise 45'e yükseldi.

İSRAİL YİNE GAZZE'Yİ VURDU

Dünden bu yana saldırı düzenleyen İsrail,son hava saldırısında Gazze Şeridi'nin batısını hedef aldı. Bu arada Hamas, İsrail'in başkenti Tel Aviv'e 130 roket attığını açıkladı.

İSRAİL, HANADİ KULESİNİ DE VURDU

İsrail tarafından Gazze'ye düzenlenen hava saldırısında 13 katlı bir bina da vuruldu. Vurulan binanın Hanadi Kulesi olduğu aktarılırken, saldırı sonucu ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Saldırı sonrası çevredeki binalarda da hasar meydana geldiği aktarılırken, saldırı öncesi binada bulunanların cep telefonuna mesaj atılarak binayı terk etmeleri konusunda uyarıldığı aktarıldı.

HAMAS BORU HATTINI VURDU

Öte yandan Gazze Şeridi'nden İsrail'e düzenlenen roket saldırılarında Trans-İsrail petrol boru hattına (Eilat-Ashkelon petrol boru hattı) ait petrol tankı isabet aldı. Roketin isabet ettiği tankta yangın çıktı. Olay yerinde çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İSRAİL POLİSİ GENÇLERE SALDIRDI

Karşılıklı saldırılar sürerken İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ses bombalarıyla Filistinli gençlere saldırıda bulundu. Filistinli gençler ise taş ve havai fişeklerle karşılık verdi. İsrail polisi, Harem-i Şerif'in avlularında Filistinli gençleri kovaladı.

ŞAM KAPISINDA DA MÜDAHALE

Öte yandan İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı'nda da Filistinli gençlere müdahale etti. İsrail polisi, teravih namazı sonrası Şam Kapısı'nda toplanan gençlere ses bombaları ve toplumsal olaylara müdahale aracı ile tazyikli pis sus sıktı.

Ayrıca bölgede bulunan Mustaribin olarak bilinen İsrail sivil giyimli özel polisleri de bir genci gözaltına aldı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin Eski Şehir'in Şam Kapısı'ndaki plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırısında 15 kişinin yaralandığı belirtildi.

UÇUŞLAR KIBRIS'A YÖNLENDİRİLDİ

İsrail basınında yer alan haberlerde, roket saldırıları nedeni ile Ben Gurion Uluslararası Havaalanındaki hava trafiğinin geçici olarak durdurulduğu ve uçuşların Kıbrıs'a yönlendirildiği iddia edildi.

İSRAİL'DE UZAKTAN EĞİTİME GEÇİLDİ

İsrail'de artan roket saldırıları nedeniyle yarın tüm okulların kapatıldığı bildirildi. Öğrencilerin birkaç gün uzaktan eğitime devam edeceği ifade edildi.



