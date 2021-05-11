İsrail Gazze'ye yeni saldırı düzenledi, Hamas Tel Aviv'e 130 roket attı (2) - Son Dakika

İsrail Gazze'ye yeni saldırı düzenledi, Hamas Tel Aviv'e 130 roket attı (2)

11.05.2021 22:57

İsrail ordusunun Gazze'ye hava saldırısı düzenleyerek meskun alanda bir binayı vurmasının ardından Hamas Hareketi Tel Aviv'e 130 roket attığını duyurdu.

İsrail ordusunun Gazze'ye hava saldırısı düzenleyerek meskun alanda bir binayı vurmasının ardından Hamas Hareketi Tel Aviv'e 130 roket attığını duyurdu.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, Tel Aviv'in güneyindeki Holon bölgesine düşen roketler nedeniyle 3 kişinin yaralandığını bildirdi. İsrail'in güneyindeki Aşdod'dan kuzeydeki Hayfa'ya kadar birçok bölgede uyarı sirenleri çaldı.

İsrail'in düzenlediği son hava saldırısının Gazze Şeridi'nin batısına gerçekleştiği belirtilirken, saldırıda ölü ya da yaralı olup olmadığı bilgisi paylaşılmadı.

Bu arada Hamas, İsrail'in başkenti Tel Aviv'e 130 roket attığını açıkladı.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için dün yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine de İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail ordusunun saldırılarında 10'u çocuk, 1'i kadın 28 Filistinli şolmuş, Gazze'den atılan roketler nedeniyle de 2 İsrailli kadın hayatını kaybetmişti.

İsrail Gazze'ye yeni saldırı düzenledi, Hamas Tel Aviv'e 130 roket attı (2)
İsrail Gazze'ye yeni saldırı düzenledi, Hamas Tel Aviv'e 130 roket attı (2)
İsrail Gazze'ye yeni saldırı düzenledi, Hamas Tel Aviv'e 130 roket attı (2)
İsrail Gazze'ye yeni saldırı düzenledi, Hamas Tel Aviv'e 130 roket attı (2)

Tel Aviv, İsrail, Roket, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail Gazze'ye yeni saldırı düzenledi, Hamas Tel Aviv'e 130 roket attı (2) - Son Dakika


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