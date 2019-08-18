Son Dakika Haberleri: İsrail, Gazze'yi bombaladı: 3 ölü,1 yaralı
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İsrail, Gazze'yi bombaladı: 3 ölü,1 yaralı

25 dakika önce

İsrail ordusu, Gazze'yi bombaladı.

İsrail, Gazze'yi bombaladı: 3 ölü,1 yaralı, System.String[]
İsrail ordusu, Gazze'yi bombaladı. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi yakınında bulunan Beyt Lahya bölgesini bombaladı. Saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirirken; 1 kişi de yaralandı.


İsrail, Gazze, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 11:18 Kaynak: DHA
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