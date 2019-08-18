İsrail, Gazze'yi bombaladı: 3 ölü,1 yaralı
25 dakika önce
İsrail ordusu, Gazze'yi bombaladı.
İsrail Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 11:18 Kaynak: DHA
ordusu, Gazze
'yi bombaladı. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi yakınında bulunan Beyt Lahya bölgesini bombaladı. Saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirirken; 1 kişi de yaralandı.
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