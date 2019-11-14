Son Dakika Haberleri: İsrail Gazze'yi gece yarısı vurdu: 6 ölü
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İsrail Gazze'yi gece yarısı vurdu: 6 ölü

6 saat önce

İsrail Gazze'de yine katliam yaptı.

İsrail Gazze'yi gece yarısı vurdu: 6 ölü, System.String[]

İsrail Gazze'de yine katliam yaptı. İsrail'in Gazze'ye gece yarısı düzenlediği saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 6 sivil hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı.


İsrail Gazze'de sivil yerleşim bölgelerini bombalamaya devam ediyor. İsrail savaş uçakları gece yarısı Gazze'nin orta kesimindeki Deyr Belah kentinde kalabalık bir ailenin yaşadığı binaya saldırarak katliam yaptı. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Filistinli Ebu Malhus ailesine ait binanın hedef alındığı saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 6 sivilin hayatını kaybettiği, 12 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Şuheda el- Aksa Hastanesine kaldırıldı. Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu kaydedildi.


İsrail son 2 günde Gazze'ye onlarca hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda şimdiye kadar 32 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. - GAZZE

İsrail, Gazze, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 09:51 Kaynak: İHA
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