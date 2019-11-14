İsrail Gazze'yi gece yarısı vurdu: 6 ölü

İsrail Gazze'de yine katliam yaptı. İsrail'in Gazze'ye gece yarısı düzenlediği saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 6 sivil hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı.



İsrail Gazze'de sivil yerleşim bölgelerini bombalamaya devam ediyor. İsrail savaş uçakları gece yarısı Gazze'nin orta kesimindeki Deyr Belah kentinde kalabalık bir ailenin yaşadığı binaya saldırarak katliam yaptı. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Filistinli Ebu Malhus ailesine ait binanın hedef alındığı saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 6 sivilin hayatını kaybettiği, 12 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Şuheda el- Aksa Hastanesine kaldırıldı. Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu kaydedildi.



İsrail son 2 günde Gazze'ye onlarca hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda şimdiye kadar 32 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. - GAZZE