İsrail Gazze'yi hava saldırısıyla vurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İsrail Gazze'yi hava saldırısıyla vurdu - Son Dakika

İsrail Gazze'yi hava saldırısıyla vurdu

6 saat önce

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin doğusu ve orta kesimlerindeki bazı bölgeleri hava saldırısıyla vurdu.

İsrail Gazze'yi hava saldırısıyla vurdu, System.String[]

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin doğusu ve orta kesimlerindeki bazı bölgeleri hava saldırısıyla vurdu.

AA muhabirinin bölge kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Gazze'nin doğusundaki Şucaiyye semtinde bir tarım alanını ve kentin orta kesimlerindeki Nusayrat semtinde bulunan Hamas'a ait bir mevkiyi savaş uçaklarıyla bombaladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 24 saat içinde Gazze Şeridi'nden İsrail tarafına 8 roket fırlatıldığı duyurulmuştu.

Cuma günü sınır hattı üzerinde, Trump'ın sözde barış planı karşıtı düzenlenen gösteriler sırasında ise İsrail ordusu 12 Filistinliyi yaralamıştı.

İsrail, Hamas, Gazze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 01:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan, Senegal'de gördüklerini anlatınca salonda alkış tufanı koptu
ABD, koronavirüs tehdidi nedeniyle "acil durum" ilan etti Son dakika: Musul'da ABD askerlerinin kaldığı üsse füzeli saldırı Bingöl Cezaevi'nde mahkumlar "kötü muamele" nedeniyle isyan çıkardı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 07:40:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İsrail Gazze'yi hava saldırısıyla vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]