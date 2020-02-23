İsrail Gazze'yi vurdu: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İsrail Gazze'yi vurdu: 4 yaralı - Son Dakika

İsrail Gazze'yi vurdu: 4 yaralı

7 saat önce

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Gazze'nin farklı bölgelerine hava saldırıları düzenledi.

İsrail Gazze'yi vurdu: 4 yaralı, System.String[]

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Gazze'nin farklı bölgelerine hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda 4 Filistinli'nin yaralandığı bildirildi.


Gazze'nin İsrail'i 21 füze ile vurmasının ardından, İsrail ordusuna ait savaş uçakları Gazze'nin farklı bölgelerine hava saldırıları düzenledi. Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 4 Filistinli'nin yaralandığını bildirirken, yaralıların Gazze'deki Şifa Hastanesine kaldırıldığı belirtildi.


İsrail ordusu daha önce, Gazze Şeridi'nden İsrail'in güneyine 21 roket atıldığı, bunlardan 13'ünün imha edildiği ifade etmişti. İsrail askerlerinin, bu sabah Gazze Şeridi'nin doğu sınırında öldürdükleri Filistinlinin naaşına yaptıkları insanlık dışı uygulama, büyük tepkiye neden olmuş, olayın ardından Filistinli gruplar İsrail'e füze atarak karşılık vermişti. - GAZZE

İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 11:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cezaevi firarisi aracıyla ortalığı savaş alanına çevirdi
İsrail askerleri, öldürdükleri filistinliyi buldozerle sürükledi İsrail askerlerinden Filistinlinin cansız bedenine insanlık dışı uygulama Van'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

Son Dakika Haberleri
00:20 Emrah'ın oğlu Tayfun zorlu geçen çocukluğunu anlattı: Herkes okuldayken ben DNA testi oluyordum
21:58 Demet Akalın, kendisine "teyze" diyen Aleyna Tilki'nin annesine yanıt verdi
20:03 Tuba Ünsal, iç çamaşırsız pozlarıyla sosyal medyayı salladı
18:25 Chloe hakkında çıkan aşk iddialarına yaptığı paylaşımla yanıt verdi
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 07:23:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İsrail Gazze'yi vurdu: 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]