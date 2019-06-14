Son Dakika Haberleri: İsrail Gazze'yi vurdu
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İsrail Gazze'yi vurdu

2 saat önce

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde iki noktaya hava saldırısı düzenledi.

İsrail Gazze'yi vurdu, System.String[]
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde iki noktaya hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının, Gazze'nin doğusundaki Hamas'a ait bir askeri alan ile Gazze'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentindeki limanı hedef aldığı bildirildi. Yerel kaynaklar, İsrail'in saldırılarında can kaybı veya yaralanan olmadığını ifade ederken, maddi hasar meydana geldiği aktarıldı. İsrail ordusu saldırıdan birkaç saat önce Gazze'den İsrail güneyindeki Siderot yerleşim bölgesine füze saldırısı düzenlendiğini açıklamış, Gazze'den atılan füze nedeniyle bölgede sirenlerin çalındığı ve patlamanın meydana geldiği aktarılmıştı. İsrail polisi, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını belirtti. - GAZZE
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 09:26 Kaynak: İHA
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