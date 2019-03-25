Son Dakika Haberleri: İsrail, Gazze'yi Vuruyor

İsrail, Gazze'yi Vuruyor

43 dakika önce

- İsrail, Gazze'yi vuruyorGAZZE - İsrail, Tel Aviv'e yapılan roket saldırısının ardından Gazze şehir merkezine hava saldırısı düzenliyor.

- İsrail, Gazze'yi vuruyor

GAZZE - İsrail, Tel Aviv'e yapılan roket saldırısının ardından Gazze şehir merkezine hava saldırısı düzenliyor.
İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Mişmeret bölgesine bugün erken saatlerde roket saldırısı düzenlenmiş, en az 7 kişi yaralanmıştı. İsrail jetleri, olayına ardından Gazze şehir merkezine hava saldırısı düzenliyor.
Filistin sağlık bakanlığı, devam eden saldırılarda kimsenin yaralanmadığını ifade etti

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:28 Kaynak: İHA

Tel Aviv, Gazze, İsrail, Güncel
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