İsrail, Gazze'yi Vuruyor
43 dakika önce
- İsrail, Gazze'yi vuruyorGAZZE - İsrail, Tel Aviv'e yapılan roket saldırısının ardından Gazze şehir merkezine hava saldırısı düzenliyor.
- İsrail
, Gazze
'yi vuruyor
GAZZE - İsrail, Tel Aviv
'e yapılan roket saldırısının ardından Gazze şehir merkezine hava saldırısı düzenliyor.
İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Mişmeret bölgesine bugün erken saatlerde roket saldırısı düzenlenmiş, en az 7 kişi yaralanmıştı. İsrail jetleri, olayına ardından Gazze şehir merkezine hava saldırısı düzenliyor. Filistin
sağlık bakanlığı, devam eden saldırılarda kimsenin yaralanmadığını ifade etti
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:28 Kaynak: İHA
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