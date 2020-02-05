İsrail Gazzeli balıkçıların avlanma mesafesini düşürdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel İsrail Gazzeli balıkçıların avlanma mesafesini düşürdü - Son Dakika

İsrail Gazzeli balıkçıların avlanma mesafesini düşürdü

6 saat önce

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden gönderilen patlayıcı ekli balonları ve atılan roketleri gerekçe göstererek Gazzeli balıkçıların avlanma mesafesini düşürme kararı aldı.

İsrail Gazzeli balıkçıların avlanma mesafesini düşürdü, System.String[]

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden gönderilen patlayıcı ekli balonları ve atılan roketleri gerekçe göstererek Gazzeli balıkçıların avlanma mesafesini düşürme kararı aldı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazzeli balıkçıların avlanma mesafesinin 15 milden 10 mile indirildiği belirtildi.

Açıklamada, Gazze'den İsrail tarafına gönderilen patlayıcı ekli balonlar ve atılan roketler nedeniyle bu kararın alındığı ifade edildi.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.?

Tel Aviv yönetimi, Filistinli direniş gruplarıyla yaşanan gerilimleri gerekçe göstererek Gazze Şeridi'ndeki balıkçıların avlanma mesafesini sık sık düşürüyor.

Filistinli Balıkçılar Sendikası verilerine göre, Gazze'de yaklaşık 4 bin kişi balıkçılık yapıyor ve bu yolla 50 bin kişinin geçimini sağlıyor.

İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 05:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında ilk acı haber geldi
Prof. Dr. Canan Karatay'dan koronavirüs açıklaması: Gripten farkı yok Sabiha Gökçen'de yaşanan kaza, akıllara Bakan Turhan'ın dünkü sözlerini getirdi: Pistimiz yorgun Bakan Soylu: Çığ felaketinde ölü sayısı 33, arama çalışmalarına yarın devam edilecek

Son Dakika Haberleri
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 23:31:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İsrail Gazzeli balıkçıların avlanma mesafesini düşürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]