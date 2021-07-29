İsrail, gelecek hafta 60 yaş ve üzerine 3. doz Covid-19 aşısı uygulamaya başlayacak - Son Dakika

İsrail Korona Virüs (Covid-19) Salgını ile Mücadele Koordinatörü Nachman Ash, İsrail'deki sağlık yönetimi kuruluşlarına Pazar gününe hazır olmalarını ve gelecek haftanın başından itibaren 60 yaş ve üzeri vatandaşlara 3. doz Covid-19 aşısı uygulamaya başlamalarını istedi.

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele3 kapsamında aşılama çalışmalarına hız kesmeden devam eden İsrail'den, yaşlı vatandaşlar için 3 doz aşı uygulaması kararı geldi. İsrail Covid-19 Salgını ile Mücadele Koordinatörü Nachman Ash yaptığı açıklamada, ülkedeki sağlık yönetimi kuruluşlarına pazar gününe kadar hazır olmalarını ve gelecek haftanın başından itibaren 60 yaş ve üzeri vatandaşlara 3. doz Covid-19 aşısı uygulamaya başlamalarını ifade etti.

Ayrıca Covid-19 ile mücadelede vaka sayılarında yükselme tespit edilen İsrail'de haftalık vaka sayılarının 2 binin üzerine çıkması ile vakaları en aza indirmek adına yaşlılara 3. doz Covid-19 aşılamasına hazırlanırken, İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Naftali Bennett'in Ash ve Sağlık Bakanı Nitzan Horowitz ile görüşmesinin ardından, "Uzmanlar komitesinin bu tavsiyeleri önemli. Stratejimiz açık, İsrail'de hayatı ve günlük rutinleri korumak" ifadelerini kullandığı kaydedildi.

-İHA-