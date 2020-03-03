İsrail genel seçimleri: Netanyahu zafer ilan etti - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya İsrail genel seçimleri: Netanyahu zafer ilan etti - Son Dakika Dünya

İsrail genel seçimleri: Netanyahu zafer ilan etti

6 saat önce

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, sandık çıkış anketlerinin kendisini başlıca rakibi Benny Gantz'ın önünde göstermesini ardından genel seçimlerde zaferini ilan etti.

İsrail genel seçimleri: Netanyahu zafer ilan etti, System.String[]

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, sandık çıkış anketlerinin kendisini başlıca rakibi Benny Gantz'ın önünde göstermesini ardından genel seçimlerde zaferini ilan etti.

Üç sandık çıkış anketi, Netanyahu'nun sağcı Likud partisinin 36 ila 37 sandalye kazanacağını gösterirken, merkez sağcı Mavi ve Beyaz İttifakı 32 ila 34 sandalyede kaldı.

Ancak anketler, Likud ve müttefiklerinin yine hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamadığını gösteriyor.

Dünkü seçimler, ülkede son bir yılda yapılan üçüncü oylamaydı.

İlk iki seçimde, başlıca iki partinin lideri de 120 üyeli parlamentoda hükümet kurmaya yetecek çoğunluğa ulaşamamıştı.

70 yaşındaki Netanyahu, ülkenin en uzun süre görev yapan başbakanı.

Genel seçimler aynı zamanda, Netanyahu'nun hakkındaki yolsuzluk iddialarından yargılanmaya başlamasından iki hafta önce yapıldı.

Seçim öncesi yapılan anketler, Likud ile Mavi ve Beyaz'ı başa baş gösteriyordu.

Bir ila iki sandalye az

Ancak sandık çıkış anketleri, Likud'un üç ila beş sandalye daha fazla kazanacağına işaret ediyor.

Arap partilerinin Ortak Liste ittifakı 14 ila 15 sandalye kazanırken, aşırı dinci partiler 16 ila 17, milliyetçi Yisrael Beitenu altı ila yedi, sağcı Yamina İttifakı altı ila yedi, merkez solcu İşçi Partisi-Gesher-Meretz koalisyonu ise altı ila yedi sandalye alıyor.

Sandık çıkış anketleri doğu çıkarsa, Likud ve sağcı müttefikleri 59 ila 60 sandalye, yani hükümet kuracak çoğunluktan bir ila iki sandalye az kazanacak.

İlk sonuçların bugün alınması bekleniyor ve geçmişte sandık çıkış anketlerinin yanıldığı da olmuştu.

Hükümet, İsrail, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 04:15 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: İsrail'de Netanyahu'nun partisi seçimi kazandı
Papa Francis'in koronavirüs test sonuçları negatif çıktı Yunanistan'nın Midilli adasına geçen göçmenler aşırı sağcılarla karşılaşmamak için sahilde sabahlıyor Koronavirüs taşıdığı düşünülen 10 yaşındaki çocuğun yere yığıldığı anlar, izleyenleri korkuttu

Son Dakika Haberleri
09:42 Kuruyan cildinizi doğru bakım ile tazeleyin
09:42 Selim Andak şarkılarına füsunSu yorumu!
09:52 Ünlü isimler, mülteci çocuklarının sınır kapılarında yaşadığı drama tepki gösterdi
09:17 Can Yaman'a şok suçlama! 'Beni dövüp mekandan attırdı'
08:57 Emre Ercil, Aslan Film'e açtığı davayı kazandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 10:41:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İsrail genel seçimleri: Netanyahu zafer ilan etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]