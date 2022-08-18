İsrail: Gazze operasyonları sırasında Filistin dışında bir ülkeye de saldırdık - Son Dakika
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İsrail: Gazze operasyonları sırasında Filistin dışında bir ülkeye de saldırdık

18.08.2022 15:22
İsrail: Gazze operasyonları sırasında Filistin dışında bir ülkeye de saldırdık

İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kohavi, Gazze Şeridi'ne 5 Ağustos'ta düzenledikleri üç gün süren saldırılar sırasında Filistin toprakları dışındaki bir ülkede bir hedefe saldırı gerçekleştirdiklerini açıkladı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kohavi, Gazze Şeridi'ne 5 Ağustos'ta düzenledikleri üç gün süren saldırılar sırasında Filistin toprakları dışındaki bir ülkede bir hedefe saldırı gerçekleştirdiklerini açıkladı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre Kohavi, bir konferansta yaptığı konuşmada, Gazze dışında üçüncü bir ülkeye saldırdıklarını söyledi.

Kohavi, şu ifadeleri kullandı:

"On gün önce İsrail ordusu, Gazze'de (İslami Cihad hareketi yöneticilerinden) Teysir el-Ceberi'yi kusursuz şekilde hedef aldı ve aynı zamanda Batı Şeria'da bir tutuklama dalgası gerçekleştirdi. Aynı zamanda üçüncü bir ülkeye saldırdı ve geri kalan sınırlarını savundu."

Kohavi, hedef alınan ülkenin ve noktanın adını zikretmezken nasıl bir saldırı gerçekleştirildiği hakkında da bilgi vermedi.

İsrail ordusu, 5 Ağustos Cuma günü Gazze Şeridi'nde İslami Cihad'a ait olduğunu iddia ettiği bazı noktalara saldırılar başlatmıştı.

Üç gün süren saldırılar sonucunda aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 49 Filistinli hayatını kaybetmişti. Gazze'den İsrail yönüne yüzlerce roket atılmış ancak İsrail'de can kaybı olmamıştı.

Taraflar arasında Mısır'ın ara buluculuğunda 7 Ağustos Pazar akşamı ateşkes sağlanmıştı.

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Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail: Gazze operasyonları sırasında Filistin dışında bir ülkeye de saldırdık - Son Dakika

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