İsrail Genelkurmay Başkanı: "İran'ın Suriye'ye yerleşmesine karşı hareket etmeyi sürdüreceğiz" - Son Dakika

İsrail Genelkurmay Başkanı: "İran'ın Suriye'ye yerleşmesine karşı hareket etmeyi sürdüreceğiz"

29.11.2020 18:37
İsrail Genelkurmay Başkanı:

İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi, İran güçlerinin Suriye'ye yerleşmesine karşı gereken adımları atmaya devam edeceklerini söyledi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi, İran güçlerinin Suriye'ye yerleşmesine karşı gereken adımları atmaya devam edeceklerini söyledi.

İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade suikastının ardından bölgede tansiyon artarken, İsrail Genelkurmay Başkanı Kochavi, Suriye sınırını ziyaret ederek askeri yetkililerle durum değerlendirmesinde bulundu.

Kochavi burada yaptığı açıklamada, "Mesajımız açık: İran'ın Suriye'ye yerleşmesine karşı hareket etmeye ve bize yönelik her türlü saldırganlık gösterisine karşı hazırlıklı olmaya devam edeceğiz." dedi.

İsrail, bölgedeki İran güçlerini gerekçe göstererek son yıllarda başta Şam olmak üzere Suriye'nin farklı bölgelerine birçok hava saldırısı düzenledi.

Tel Aviv yönetimi bu saldırıların birçoğunu üstlenmese de hem Beşşar Esed rejimi hem de Rusya, Suriye'ye yönelik birçok hava saldırısının arkasında İsrail'in olduğunu belirtiyor.

Genelkurmay Başkanı, İsrail, Suriye, İran, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail Genelkurmay Başkanı: 'İran'ın Suriye'ye yerleşmesine karşı hareket etmeyi sürdüreceğiz' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Alanyaspor, Konyaspor'u 1-0 yendi ve yenilgisiz liderliğini sürdürdü Kadıköy'de derbi heyecanı! İki takımın da ilk 11'i belli oldu İbo Show'da duygusal anlar! Kibariye'nin 'Annem' yorumu, İbrahim Tatlıses'i ağlattı Cinnet getiren kayınpeder dehşet saçtı! Torunlarının gözü önünde gelinini vurup, intihar etti Son Dakika: TSK'ya yönelik sözleri için CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma başlatıldı Alişan ve Demet Akalın'ın Şanlıurfa'daki tedbirsiz ziyafeti tepki çekmişti! Belediye iddialara yanıt verdi Son Dakika! RTÜK, CHP'li vekilin Türk ordusuna yönelik "satılmış" sözlerini sarf ettiği yayına ilişkin inceleme başlattı Ermenistan ordusundan alçak tuzak! Geri çekildikleri bölgelere binlerce mayın bırakmışlar
Paşinyan'ın, Putin ile yapacağı görüşme sonrası istifa edeceği iddia edildi Paşinyan'ın, Putin ile yapacağı görüşme sonrası istifa edeceği iddia edildi         
18:10
Koronavirüs henüz bitmeden İngiltere'de kuş gribi salgını patlak verdi Koronavirüs henüz bitmeden İngiltere'de kuş gribi salgını patlak verdi         
17:52
Bursa'nın en uzun süreli valisi Zekai Gümüşdiş 94 yaşında vefat etti Bursa'nın en uzun süreli valisi Zekai Gümüşdiş 94 yaşında vefat etti         
17:42
Tarla sürerken traktörden düşen sürücü, hayatını kaybetti Tarla sürerken traktörden düşen sürücü, hayatını kaybetti         
17:13
Hezimete uğrayan Paşinyan'dan tarihi itiraf: Azerbaycan'la savaşacak gücümüz kalmadı Hezimete uğrayan Paşinyan'dan tarihi itiraf: Azerbaycan'la savaşacak gücümüz kalmadı         
16:16
Anıl Karaer'in top toplayıcı çocuğa doğru sert bir vuruş yaptı ve büyük tepki çekti Anıl Karaer'in top toplayıcı çocuğa doğru sert bir vuruş yaptı ve büyük tepki çekti         
16:14
Gece öldürülen gencin cansız bedeni sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sabah saatlerinde bulundu Gece öldürülen gencin cansız bedeni sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sabah saatlerinde bulundu         
15:44
54 yaşında ringlere dönen Mike Tyson berabere kaldığı maçtan 156 milyon TL kazandı 54 yaşında ringlere dönen Mike Tyson berabere kaldığı maçtan 156 milyon TL kazandı         
14:29
Kayıp olarak aranan emekli emniyet müdürü, ölü bulundu Kayıp olarak aranan emekli emniyet müdürü, ölü bulundu         
13:23
ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok geldiği gibi esrarengiz şekilde kayboldu ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok geldiği gibi esrarengiz şekilde kayboldu         
12:35
Bakan Pakdemirli: Adana'daki sulama projesi, 106 bin kişiye istihdam sağlayacak Bakan Pakdemirli: Adana'daki sulama projesi, 106 bin kişiye istihdam sağlayacak         
10:56
Kasiyere bıçak çekince kafasına turşu kavanozu yiyen gaspçı: Çalışanı tebrik edip kaçtım Kasiyere bıçak çekince kafasına turşu kavanozu yiyen gaspçı: Çalışanı tebrik edip kaçtım         
10:34
Sokağa çıkma kısıtlaması başladıktan sonra onlarca evsiz, sokakta yatarken görüntülendi Sokağa çıkma kısıtlaması başladıktan sonra onlarca evsiz, sokakta yatarken görüntülendi         
10:15
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ben Mercedes meraklısı, lüks yaşayan biri değilim Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ben Mercedes meraklısı, lüks yaşayan biri değilim         
09:50
Kendisine Kendisine "Yatakta iyi değil" diyen modele, ünlü oyuncu Halle Berry'den iddialı yanıt         
21:04
Uçuş sırasında müstehcen fotoğraflarını paylaşan hostes, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi Uçuş sırasında müstehcen fotoğraflarını paylaşan hostes, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi         
14:33
"İntihar etti" dediği eşi kurtulunca gerçekler ortaya çıktı! Tecavüz edip başından vurmuş         
11:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2020 18:52:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İsrail Genelkurmay Başkanı: "İran'ın Suriye'ye yerleşmesine karşı hareket etmeyi sürdüreceğiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei