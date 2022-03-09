İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan Bahreyn'e sürpriz ziyaret - Son Dakika
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İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan Bahreyn'e sürpriz ziyaret

09.03.2022 21:24
İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan Bahreyn'e sürpriz ziyaret

İsrail Genelkurmay Başkanı General Aviv Kohavi'nin sürpriz ziyaret kapsamında ilk kez Bahreyn'e geldiği bildirildi.

İsrail Genelkurmay Başkanı General Aviv Kohavi'nin sürpriz ziyaret kapsamında ilk kez Bahreyn'e geldiği bildirildi.

Bahreyn resmi ajansı BNA'nın haberine göre, Kohavi'yi başkent Manama yakınlarındaki Bahreyn Uluslararası Havalimanı'nda mevkidaşı Ziyab bin Sakr el-Nuaymi karşıladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada Kohavi'nin Bahreyn ziyareti "tarihi" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, Kohavi'nin, Nuaymi ve Bahreyn Yüksek Savunma Konseyi Genel Sekreteri ve Ulusal Güvenlik Müşteşarı Nasır bin Hamed Al Halife ile bir araya geldiği aktarıldı, ancak görüşmeye dair ayrıntı verilmedi.

Bahreyn'e ilk defa ziyarette bulunan Kohavi'ye İsrail Strateji Kurulu ve Üçüncü Daire Başkanı Tal Kalman ile Dış İlişkiler Daire Başkanı Avi Davrin'in de aralarında bulunduğu askeri yetkililerin eşlik ettiği belirtildi.

Önceden kamuoyuna duyurulmayan ziyaret kapsamında Kohavi'nin Bahreyn ordusundan yetkililerin yanı sıra ABD 5'inci Filosu Komutanı Amiral Charles Cooper ile görüşmesi bekleniyor.

İsrailli yetkililerin Bahreyn'e ziyaretleri

İsrail ile Bahreyn arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı.

Anlaşmanın ardından İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, ilk kez 30 Eylül 2021'de Bahreyn'e gitmişti.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz 2 Şubat'ta, İsrail Başbakanı Naftali Bennett de 14 Şubat'ta Bahreyn'e resmi ziyarette bulunmuştu.

Bennett, ziyareti sırasında Kral Hamed bin İsa Al Halife ve diğer Bahreynli yetkililerle görüşmüştü.

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Genelkurmay Başkanı, Bahreyn, Halife, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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