Son Dakika Haberleri: İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan "İran'ın Planını Bozduk" İddiası

İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan "İran'ın Planını Bozduk" İddiası

1 saat önce

İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot, son yıllarda İran'ın, Suriye'de sürekli bir askeri varlık oluşturmasını engellemeye çalıştıklarını belirterek ülkesinin, Suriye'deki iç savaş sırasında İran'ın 100 bin asker getirmeye yönelik planını bozduğunu söyledi.

İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan
İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot, son yıllarda İran'ın, Suriye'de sürekli bir askeri varlık oluşturmasını engellemeye çalıştıklarını belirterek ülkesinin, Suriye'deki iç savaş sırasında İran'ın 100 bin asker getirmeye yönelik planını bozduğunu söyledi.

Önümüzdeki ay dört yıllık görev süresini tamamlayacak olan Eizenkot, geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den Amerikan askerlerini çekecekleri açıklaması hakkında da açıklamalarda bulundu.

Times of İsrail gazetesinin haberine göre gelişmeyi 'önemli bir olay' olarak nitelendiren Eizenkot, "Ancak abartmaya gerek yok. İsrail olarak biz bu cephede uzun yıllardır tek başına uğraşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Eizenkot, The Interdisciplinary Center (IDC) tarafından Tel Aviv'de düzenlenen 'Ordu ve İsrail toplumu' adlı konferansta bir konuşma yaptı.

'Son dört yıldır İran ile mücadele ediyoruz'

İsrailli komutan, son dört yıldır İran'ın Suriye'de varlığını engellemeye odaklandıklarını belirterek "Bu buzdağının büyük bir parçasıydı ve bu gelişmeler İsrail halkından gizlendi. Çok önemli kaynaklar, istihbaratlar ve çok gizli operasyonlar yaptık. Hatta Golan tepelerinde yaşayan sıradan İsraillilerin bundan haberdar olmalarını engelledik" diye konuştu.

Eizenkot, İran'ın bu planı için İslam Devrim Muhafızları Ordusu'ndan askerleri getirmeyi planladığını ve İran'ın amacının, İsrail Devleti'ni tehdit edebilecek ikinci bir cephe oluşturmak olduğunu söyledi.

Genelkurmay Başkanı, İsrail'in farklı koşullar altında İran ile son dört yıldır mücadele ettiklerini de ekledi. - Yağcı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:35 Kaynak: DHA

Suriye, İran, İsrail, Dünya
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