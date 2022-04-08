İsrail Genelkurmay Başkanı: "Tel Aviv'deki saldırıyı gerçekleştiren güvenlik duvarındaki boşluktan geçmiş" - Son Dakika

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de 3 kişinin öldüğü saldırıyı gerçekleştiren Filistinli gencin Batı Şeria boyunca uzanan güvenlik duvarındaki boşluktan kaçak giriş yaptığı bildirildi.

İsrail basınındaki haberlere göre, İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kohavi, bir askeri üste yaptığı konuşmada, Tel Aviv'de silahlı saldırıyı gerçekleştiren Filistinlinin güvenlik duvarındaki boşluktan geçtiğini söyledi.

Kohavi, İsrail ordusunun söz konusu güvenlik duvarını korumaktan sorumlu olduğunu ve "saldırganın İsrail'e geçmesinin engellenmesi gerektiğini" belirtti.

Haberde, Tel Aviv'in Beni Barak bölgesindeki Cenin kentinden bir Filistinlinin yine güvenlik duvarından sızarak gerçekleştirdiği bir önceki saldırının ardından İsrail ordusunun güvenlik bariyerindeki boşluklara binlerce askerle takviye yönlendirdiğine işaret edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ile Kudüs arasında 2003'te inşaatına başlanan yaklaşık 700 kilometre boyunca uzanan, bazı yerlerde 5 metre yüksekliğindeki beton duvar üzerinde çok sayıda İsrail askeri kontrol noktası bulunuyor.

Ancak, bu güvenlik duvarı boyunca çitle çevrili zayıf bazı bölümler, İsrail'de kaçak işçi olarak çalışmak isteyen Filistinliler tarafından kullanılıyor.

Başkent Tel Aviv'de dün düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi de yaralanmıştı.

İsrail polisi, sabah saatlerinde dünkü olayın faili olduğu iddia edilen Filistinli gencin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

İsrail'de son üç hafta içinde 14 İsraillinin hayatını kaybettiği dört saldırı düzenlendi.

İsrail güvenlik birimleri söz konusu saldırıların ardından alarm durumuna geçtiğini açıklamış, işgal altındaki Batı Şeria'ya takviye birlikler yönlendirilmişti.