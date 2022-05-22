İsrail, Gilboa Hapishanesinden kaçan Filistinli 6 mahkuma 5'er yıl hapis cezası verdi

İsrail, ülkenin kuzeyindeki Gilboa Hapishanesinden geçen yıl tünel kazarak kaçan ve tekrar yakalanan Filistinli 6 tutukluyu 5'er yıl hapis cezasına çarptırdı.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Mahkum İşleri Dairesi tarafından konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in Nasıra Mahkemesinin, 2021 yılında yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesinden tünel kazarak firar ettikleri için 6 Filistinli tutukluya, 5'er yıl hapis cezası ve beşer bin şekel (yaklaşık 1500 dolar) para cezası verdiği aktarıldı.

Ne olmuştu?

Filistinli 6 tutuklu, 6 Eylül 2021'de İsrail'in kuzeyinde yer alan yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesinden tünel kazarak kaçmıştı.

Söz konusu Filistinlilerin tümü iki hafta içinde İsrail güçlerince yakalanmış ve firari tutuklu kalmamıştı.

İsrail yönetimi, Gilboa firarının ardından hapishanelerdeki Filistinli mahkumlara karşı sıkı uygulamalar getirirken, çok sayıda mahkum da bu uygulamaları protesto amacıyla sık sık açlık grevine başvuruyor.