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İsrail, Golan Tepeleri'ndeki Yahudi yerleşimci sayısını iki katına çıkarmayı planlıyor - Son Dakika

İsrail, Golan Tepeleri'ndeki Yahudi yerleşimci sayısını iki katına çıkarmayı planlıyor

26.12.2021 22:43
İsrail, Golan Tepeleri'ndeki Yahudi yerleşimci sayısını iki katına çıkarmayı planlıyor

İsrail hükümeti, Golan Tepeleri'ndeki Yahudi yerleşimci sayısını 5 yıl içinde iki katına çıkarmayı planlıyor.

İsrail hükümeti, Golan Tepeleri'ndeki Yahudi yerleşimci sayısını 5 yıl içinde iki katına çıkarmayı planlıyor.

İsrail hükümeti, Suriye ve Lübnan sınırına yakın Golan Tepeleri'ndeki Kibbutz Mevo Hama'da kabine toplantısı düzenledi. İsrail Başbakanı Naftali Bennett toplantıda yaptığı konuşmada, Golan Tepeleri'ndeki Yahudi yerleşimci sayısını 5 yıl içinde iki katına çıkarmayı planladıklarını açıklayarak, "Bugün hedefimiz Golan Tepeleri'nin nüfusunu ikiye katlamak" dedi.

Bennett, Golan Tepeleri'nin İsrail'e ait olduğunu vurgulayarak, eski ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki egemenliğini tanıdığını ve halefi ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin de bu karara itiraz etmeyeceğini kaydetti.

Kabine tarafından onaylanan bir taslak uyarınca, İsrail'in bölgedeki ana yerleşim yeri olan Katzrin'de ve daha küçük Yahudi topluluklarında yaklaşık 7 bin 300 yeni konut inşa edilmesi, iki yeni yerleşim yeri kurulması ve bölgeye 23 bin yeni yerleşimci çekilmesi planlanıyor. Söz konusu projenin 317 milyon dolara mal olması bekleniyor.

İsrail, 1967'de Altı Gün Savaşı ile işgal ettiği Golan Tepeleri'ni 1981'de ilhak etmişti. Golan Tepeleri'nde 25 bin İsrailli yerleşimci ve Suriyeli olarak tanımlanan yaklaşık 20 bin Dürzi yaşıyor.

Yahudi yerleşim birimleri Birleşmiş Milletler tarafından yasadışı olarak kabul edilirken, İsrail, işgal altındaki Filistin ve Suriye topraklarındaki yerleşim birimlerinin inşasının Ortadoğu barış sürecini baltaladığı konusunda defalarca uyarıldı.

Öte yandan Bennett, toplantı sırasında kızının Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından toplantıyı terk etmiş ve kendisini karantinaya almıştı.

(İHA)

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Golan Tepeleri, Suriye, Yahudi, İsrail, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İsrail, Golan Tepeleri'ndeki Yahudi yerleşimci sayısını iki katına çıkarmayı planlıyor - Son Dakika


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