Son Dakika Haberleri: İsrail gözaltına aldığı Filistinli akademisyeni serbest bıraktı
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İsrail gözaltına aldığı Filistinli akademisyeni serbest bıraktı

1 saat önce

İsrail, 2 hafta önce sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına aldığı Filistinli akademisyen Dr. Vedad el-Barguti'yi serbest bıraktı.

İsrail gözaltına aldığı Filistinli akademisyeni serbest bıraktı, System.String[]

İsrail, 2 hafta önce sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına aldığı Filistinli akademisyen Dr. Vedad el-Barguti'yi serbest bıraktı.


İsrail güçleri 2 hafta önce sosyal medya hesaplarından İsrail işgaline karşı paylaşımlar yaptığı için gözaltına aldığı Filistinli kadın akademisyen Dr. Vedad el-Barguti'yi 12 bin dolar kefalet ve ev hapsi şartıyla serbest bıraktı.


İsrail askerleri ayın başında Birzeit Üniversitesi gazetecilik bölümünde öğretim üyesi olan Dr. Vedad el-Barguti'yi Ramallah kentine bağlı Kubar beldesinde bulunan evine düzenlediği baskınla gözaltına almıştı. - RAMALLAH

Ramallah, İsrail, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:39 Kaynak: İHA
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