İsrail güçleri 1 Filistinliyi öldürdü, 20 kişiyi yaraladı - Son Dakika
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İsrail güçleri 1 Filistinliyi öldürdü, 20 kişiyi yaraladı

14.04.2022 00:59
İsrail güçleri 1 Filistinliyi öldürdü, 20 kişiyi yaraladı

İsrail güçleri Filistin'in Nablus şehrine düzenledikleri saldırı sonucunda 1 Filistinliyi öldürdü, 20 kişiyi ise yaraladı.

İsrail güçleri Filistin'in Nablus şehrine düzenledikleri saldırı sonucunda 1 Filistinliyi öldürdü, 20 kişiyi ise yaraladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin bu sabah Filistin'in Batı Şeria bölgesinin kuzeyinde yer alan Nablus şehrinde düzenlediği saldırı sonucu 1 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin ise yaraladığını açıkladı. Sağlık Bakanlığı, hayatını kaybeden 34 yaşındaki Filistinli Muhammed Hasan Assaf'ın İsrail güçleri tarafından göğsünden vurulduğunu belirtti.

Filistin Kızılayı'nın Ambulans ve Acil Durum Müdürü Ahmed Cibril, Nablus'un güneyindeki Beta bölgesinde 5 Filistinlinin gerçek mermiyle, 5 kişinin ise plastik mermi ile vurulduğunu açıkladı. Acil Durum Müdürü Cibril, 1 kişinin gaz bombası ile düzenlenen saldırı nedeniyle yaralandığını belirtirken, 1 kişinin ise İsrail güçlerine ait aracın çarpması sonucu yaralandığını bildirdi. Cibril ayrıca Nablus'un doğusunda İsrail güçleri ile çıkan çatışmalarda 8 kişinin yaralandığını duyurdu. - NABLUS

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Sağlık Bakanlığı, Filistin, Saldırı, İsrail, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İsrail güçleri 1 Filistinliyi öldürdü, 20 kişiyi yaraladı - Son Dakika


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