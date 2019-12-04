Son Dakika Haberleri: İsrail güçleri 1'i çocuk 12 Filistinliyi gözaltına aldı
Son Dakika Güncel İsrail güçleri 1'i çocuk 12 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika

İsrail güçleri 1'i çocuk 12 Filistinliyi gözaltına aldı

6 saat önce

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 1'i çocuk 12 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri 1'i çocuk 12 Filistinliyi gözaltına aldı, System.String[]

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 1'i çocuk 12 Filistinliyi gözaltına aldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde evlere gece baskınları düzenledi.

Söz konusu baskınlarda aralarında 16 ve 19 yaşlarında iki kardeşin de bulunduğu 12 Filistinli gözaltına alındı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 220'si çocuk olmak üzere 5 binden fazla Filistinli bulunuyor.

Batı Şeria, İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İngiliz dalgıca pedofili yakıştırması yapan Elon Musk, hakim karşısında
Son dakika: Ordu Valiliği'nden Ceren Özdemir açıklaması: Katil zanlısı suçunu itiraf etti Öğretim görevlisi, yüksek okul binasından ölüme atladı Terör örgütü YPG, Rasulayn'da sivilleri hedef aldı: 1 ölü, 2 yaralı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 18:56:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsrail güçleri 1'i çocuk 12 Filistinliyi gözaltına aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]