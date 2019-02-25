Son Dakika Haberleri: İsrail Güçleri 10 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail Güçleri 10 Filistinliyi Gözaltına Aldı

1 saat önce

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 10 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail Güçleri 10 Filistinliyi Gözaltına Aldı, System.String[]
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 10 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine gece düzenlenen baskınlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 10 Filistinli gözaltına alındı.

Filistinlilerin sorgulanmak üzere bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği belirtildi.

Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin sabah saatlerinde İslami Cihad Hareketi yöneticilerinden Hıdır Adnan'ı da Batı Şeria'daki evine baskın yaparak gözaltına aldığını aktarmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:17 Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rekabet Kurumu Başkanı'ndan Gıda Fiyatlarıyla İlgili Açıklama: Başlattığımız Süreçler Var Lokanta İşletmecisinin Siparişlerinin Bulunduğu Kolilerden 300 Bin Lira Çıktı

Türkiye'ye Doğrudan Yatırım 13 Milyar Doları Aştı Erdoğan, Usta İsmin Cenaze Törenine Katıldı: Bize Sonbahar Hüznü Yaşatıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 12:55:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsrail Güçleri 10 Filistinliyi Gözaltına Aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]