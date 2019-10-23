Son Dakika Haberleri: İsrail güçleri 10 yaşındaki Filistinli çocuğu, babasıyla gözaltına aldı
Son Dakika Güncel İsrail güçleri 10 yaşındaki Filistinli çocuğu, babasıyla gözaltına aldı

İsrail güçleri 10 yaşındaki Filistinli çocuğu, babasıyla gözaltına aldı

17 dakika önce

İsrail polisleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 10 yaşındaki Filistinli bir çocuk ile babasını evlerine düzenlediği baskınla gözaltına aldı.

İsrail güçleri 10 yaşındaki Filistinli çocuğu, babasıyla gözaltına aldı, System.String[]

İsrail polisleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 10 yaşındaki Filistinli bir çocuk ile babasını evlerine düzenlediği baskınla gözaltına aldı.

Filistinli insan hakları kuruluşu Vadi Hilve Enformasyon Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail polisleri işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki İseviyye Mahallesi'ne baskın düzenledi.

Açıklamada, İsrail polislerinin baskında 10 yaşındaki bir çocuk ile babası Nayif Mustafa'yı gözaltına aldığı kaydedildi.

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan baskın videosunda 10 yaşındaki Filistinli çocuğun tüm ağlamalarına rağmen zorla gözaltına alındığı görülüyor.

İsrail güçlerince mahallede sürdürülen günlük baskınlar, saldırılar ve tutuklamalar dördüncü ayına girdi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Doğu Kudüs, İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 10:56 Kaynak: AA
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